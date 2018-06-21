〈北部〉健保署玉里辦公室開張 健保卡現換現領

2018-06-21

設在北榮玉里分院 嘉惠花蓮南區民眾

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣南區瑞穗、玉里、卓溪、富里等鄉鎮，距離花蓮市七十至一百多公里，距離台東市也要百公里，開車要花一、兩個小時，對於只能等公車的老人而言，走一趟花蓮市「比普悠瑪從花蓮到台北還遠」，健保署昨在台北榮總玉里分院成立「玉里聯絡辦公室」。健保署長李柏璋說，玉里真的很遠，他搭太魯閣號從台北到玉里「搖了很久」，終於體會大家的感受，希望玉里辦公室能提供偏鄉民眾更完善的服務。

卓溪鄉民搶頭香 臨櫃申請「卡」方便

住在卓溪鄉的陳小姐昨天搶到「頭香」換健保卡。她說，前幾天就聽到垃圾車有廣播，昨天特地到櫃台申請，只要等幾分鐘就能印出來「好方便」。她說，以前只能透過郵寄，把資料寄到花蓮申請，辦好再寄回鄉公所、鄉公所再寄給她，往返就耗去一星期。

健保署東區業務組設在花蓮市，但花蓮縣地形南北狹長，南端的玉里、富里距離花蓮市超過一百公里，二年前健保署與玉里鎮公所合作，成立花蓮南區第一個健保換卡站，但也不是馬上辦馬上領，健保署統計，去年全年更換及新辦、遺失補發健保卡共有二千九百廿二件次。

健保署長李伯璋說，花東地區的醫院少、醫師也沒那麼多，政府希望給偏鄉民眾更好的醫療照顧，尤其東部原住民平均餘命低於西部居民，更需要好的醫療支持，如提供醫療到宅服務，讓不方便出門的老人家，在家中就能獲得醫療服務。

東區業務組長李少珍說，健保署「玉里聯絡辦公室」就位於北榮玉里分院掛號批價大廳旁邊，服務範圍跨越花蓮南區（玉里、光復、瑞穗、富里、卓溪）及台東縣北區（關山、池上、海端、長濱），不僅可臨櫃當場製作卡片，也受理各項投保異動申請、繳款、醫療費用核退申請、重大傷病申請等八大項目服務。

二樓的辦公室則作為健保署醫療費用審查辦公室，讓花東的醫師不用跑到花蓮就能進行審查，減少交通成本及時間。