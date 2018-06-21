〈北部〉苗栗殯葬會館說明會 近百人抗議反對

2018-06-21

業者：非殯儀館 不停放遺體

〔記者彭健禮／苗栗報導〕天華國際禮業公司計畫在苗栗市西山公墓對面興建殯葬場所，昨召開說明會，雖業者強調會依法規申請，興建一棟三層樓的禮儀會館，非殯儀館，更不會停放遺體，對居民影響小。但地方憂心影響周邊住戶居住品質、交通，拒入說明會場，近百人在場外拉白布條抗議，表達堅決反對的立場。

縣府：會把民意納入審查考量

苗栗縣政府民政處生命事業科長賴木山到場說明，業者依規定申請殯葬設施，縣府也得依法受理、審查，但其中「地方居民意見」，也是審查中很重要的一環，縣府會把民意納入審查考量。另，業者的開發計畫，目前在初期的申請送件階段，且計畫使用的土地目前為山坡地農牧用地，地目尚待變更為特殊目的用地，縣府都會依法把關。

居民：治喪車隊將影響居住品質

新川里長林秀城說，禮儀社一旦設立，將會有治喪家屬的車隊進出，且治喪期間，也不乏誦經、鑼鈸、廣播等噪音，影響周邊住家居住品質、也影響周邊交通。且距離新川里僅不到五公里，就有號稱東南亞規模最大的後龍鎮福祿壽殯葬園區可滿足喪家需求，地方堅決反對設立。

業者：會依規定申請興建

天華國際禮業公司負責人湯坤祥說，計畫土地位於苗栗市南勢坑段下南勢坑小段一五三之一地號，基地面積近八百坪，在苗栗市西山公墓對街，公司將依法規申請興建地坪約一百五十坪的禮儀會館，為地上三層樓，有禮廳、靈堂、悲傷輔導室、家屬休息室，不會擺放大體，希望提供喪家一處莊嚴、舒適的治喪設施。

湯坤祥指出，雖福祿壽殯葬園區距離不遠，但位在後龍鎮，還是得跨市鎮，因此公司評估仍有不少喪家傾向就近治喪，所以才申請開發；他強調申請都會依殯葬管理條例等相關法令依據。