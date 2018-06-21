〈北部〉電線遭竊 西濱竹北段路燈又「失明」3個月

2018-06-21

〔記者廖雪茹／竹北報導〕「感覺好像半年沒亮了！」新竹縣竹北市西濱公路台十五線竹北段，過竹港大橋到鳳山溪大橋近兩公里路段，因路燈的電源供應線兩度遭竊而長期「失明」，目前入夜後一片漆黑，地方十分憂心交通安全。

百米長電源線被剪 影響2公里路燈

西濱公路台十五線竹北段與台六十一線共線，為北部濱海的交通要道，車流量大。公路總局新竹工務段段長巫清煒說，台十五線竹北段去年底因小偷剪斷台電約一百公尺長的電源供應線，造成竹港大橋到鳳山溪橋將近兩公里中央分隔島路燈不亮，年初斥資廿萬元緊急修復，沒想到同一地點三月又再遭竊，經向上提報三十萬元經費，將連同少數損壞的燈具一併修復。

工務段：年初才修復 3月又遭竊

巫清煒表示，遭竊路段的路燈電源供應線，以鐵製明管附掛在護欄外側，經由道路下方箱涵橫跨到中央分隔島，小偷破壞明管後，剪斷電纜線整條拉走；為加強防竊，這次將電纜線保護套管兩端灌注水泥，中間加灌發泡棉固定，沒想到仍遭竊。

已報修繕經費 會盡快復原路燈

對於地方的抱怨，巫清煒說，公路總局甫斥資一百多萬元，在最近數月改善完成鳳鼻隧道照明，這兩天就會緊接著復原路燈。不過，竹北市尚義里長曾福表示，西濱公路鳳鼻隧道南下出口前的路段，路燈也不亮好幾個月。

竹北市新港里長戴章興說，西濱公路竹港大橋本身無設計路燈，入夜後駕駛人從竹市北上開往竹北，眼前突然變成黑壓壓一片，印象中路燈「從年初失明到現在」，陰雨天視線不佳，加上往來車速快，嚴重威脅行車安全。竹北市長何淦銘接獲地方抱怨，昨再次打電話到公路總局第一區養護工程處，建請加快修復的腳步，以維護人車安全。

除電線遭竊，西濱公路台十五線靠近桃園路段也發生水溝蓋被偷。巫清煒研判，可能由於近來廢鐵回收價格上揚，水溝蓋陸續失竊了十多塊，將盡快補上，也提醒用路人留意。警方表示，去年西濱公路的電纜線竊賊已偵破，正查緝是否為同一竊賊所為並加強巡邏防盜。