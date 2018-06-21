〈中部〉4區2.4萬戶 27日起停水23小時

2018-06-21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台水公司第四區處代辦台中市第十三期市地重劃區自來水配管工程，將自下週三（廿七日）上午十點到廿八日上午九點止，進行自來水送水幹管停水改接工程，將停水廿三小時，共影響包括西、南、南屯及烏日等四個行政區部分民眾用水，合計影響戶數兩萬四千戶，台水公司提醒民眾及早儲水備用。

台水公司第四區處處長蕭淑貞指出，台中市第十三期市地重劃區送水幹管停水改接工程，因有兩個改接點位於大台中「第二供水區」，採取兩組施工人員同步施工改接，以縮短停水時間，降低對大台中市民用水不便與影響。

停水區域：

西區：公民里（部分）、公館里、吉龍里、土庫里（部分）、大忠里（部分）。

南區：福平里（部分）、西川里、崇倫里、樹德里（部分）。

南屯區：大誠里（部分）、同心里（部分）、田心里（部分）、南屯里（部分）、永定里（部分）、三厝里（部分）、大興里、新生里（部分）、豐樂里、楓樹里、 鎮平里、向心里、中和里。

烏日區：烏日里（部分）。

水壓降低區域：

烏日區：烏日里（部分）、湖日里。

台水公司第四區處指出，本次除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響，正常供水。

另將設置廿七處民生用水臨時取水站，民眾可上該處網站查詢臨時供水站位置。免付費服務專線：1910。台水公司第四區處用戶洽詢電話：台中給水廠（04-22442469），烏日營運所（04-23381614），台中服務所（04-22210169）。停水公告查詢系統（https://wateroff.water.gov.tw/）。