〈中部〉彰化縣議員首波提名 民進黨26人國民黨28人

2018-06-21

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對年底縣議員選戰，彰化縣議員應選席次共五十四席，民進黨擬提名廿九席，昨天先提名廿六人，未來還有三席的空間，而國民黨部分第一波確定提名廿八人，其中有十七人爭取連任，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，未來還會有第二波提名動作。

民進黨彰化縣黨部昨天公布提名人選，全縣八個選區共推出廿六人參選，其中十人爭取連任。縣黨部主委邱建富表示，若未獲黨提名而執意參選的黨員和為其助選的家人，一旦違紀參選及助選，最嚴厲將被開除黨籍，自行退黨參選者也會被追溯黨紀處分。

民進黨提名人選：彰化區莊陞漢、林維浩、李成濟、葉孟家、楊富鈞、劉玲惠；鹿港區陳秀寶（現任）、林士堅（現任）、葉國雄（現任）、楊妙月；和美區賴清美（現任）、尤瑞春（現任）、王國忠；員林區賴澤民（現任）、黃金堂、張素芬、江武飛、張欣倩；溪湖區歐陽蓁珠（現任）、李清木（現任）、張國閔；田中區許書維（現任）；北斗區江熊一楓（現任）、黃盛祿；二林區洪騰明、蔡金蓮。

國民黨廿八人中十七人爭取連任分別是：顧黃水花、白玉如、許原龍、凃淑媚、楊竣程、林庚壬、黃正盛、葉麗娟、劉惠娟、曹嘉豪、蕭如意、李浩誠、劉淑芳、謝典霖、陳一惇、謝彥慧、陳榮妹。