〈中部〉「搖頭晃腦」竹樂器 索尼科學大賞亞軍

2018-06-21

竹山鯉魚國小學童 結合科學原理呈現

〔記者謝介裕／竹山報導〕第六屆索尼科學大賞成績揭曉，南投縣竹山鎮鯉魚國小參賽作品「搖頭晃腦」竹樂器，以家鄉在地的竹子為材料，結合光、電力、視覺、聲音等科學原理呈現，深獲評審青睞，在全國二百多支參賽隊伍中，榮獲第二名，也締造連四屆得獎紀錄。

此次鯉魚國小以「炫光女孩」為隊名參賽，成員葉佳妤、黃詩渟、王思涵等三人都是五年級學生，在老師陳建安指導下，經過長達半年以上的反覆研究，才創作出「搖頭晃腦」竹樂器作品，從初審、複賽到決賽，總共歷時九個月，與來自全國二百多所學校組成的隊伍較勁，「炫光女孩」團隊也如其名般發揮應有實力，一路過關斬將，擠進總決賽二十強行列，最後獲得亞軍。

陳建安表示，竹山以「竹」聞名，之前帶領學生前往竹文化園區進行校外教學，師生經過一番討論後，遂決定以學生可理解的科學原理，結合在地「竹」的元素，作為「搖頭晃腦」竹樂器的重點，並應用Arduino開發板，以程式判斷光線強弱，當手或其他遮光物將光線遮掩時，作品便會搖動並發出音響，如同魔術般地隔空操控竹樂器演奏的手法，讓人充滿驚喜。

校方說，鯉魚國小雖是偏鄉小校，但卻是以發展科學見長，包括機器人製造、設計等相關軟硬體，也都已融入教學之中，因此也十分感謝縣議員蔡宜助服務處、家長會、台北市永平扶輪社等相關單位捐贈經費，讓動手玩創意教學的課程不致於因缺錢被迫中斷力。