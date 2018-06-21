〈中部〉彰市大埔、中興路口 肇事率全台第二

2018-06-21

前年發生44事故 46人受傷

〔記者湯世名／彰化報導〕交通部全台十大易肇事路段統計最近出爐，其中彰化市大埔路、中興路口高居第二名，前年發生三十四件交通事故，導致四十六人受傷。彰化縣警局交通隊對此指出，這處路口因是「非典型」之十字路口，又過於靠近省道中山路等因素，警方將加設轉彎線、危險標誌來改善，但最重要的，還是用路人行經該處應放慢車速、小心行車。

交通部辦理的「台灣地區易肇事路段改善計畫」，是前年篩選出全年全台各縣市二十處易肇事地點，再由縣市政府選出亟需改善路段，去年現場會勘檢討後，彙整出易肇事改善路段，最新一期報告於上月出爐，全台共有七十六處需改善路段，其中前十名當中，有六處位於新北市，台北、桃園、台中市及彰化縣各一處，又以台北市北投區中央北路四段、大度路三段名列第一，彰化市大埔路、中興路口則高居第二。

彰化縣警局交通隊二組組長蕭汝上指出，彰化市大埔路、中興路口，雖是一處十字路口，卻並非是一般的垂直對稱型十字路口，且大埔路穿越中興路銜接的光華街寬度狹小，最重要的是，從大埔路、光華街駛入中興路後，與省道中山路的距離過短，僅有約短短十公尺，停等時間不足，無法設置三色號誌，因此常見車輛停於路口處的黃網線上動彈不得，路口處盡是公車、汽車與機車穿梭，險象環生，甚至導致視線不良造成肇事。

警方提醒 駕車減速為上策

蕭汝上表示，這處路口前年共發生三十四件交通事故，導致四十六人受傷，肇事主因是駕駛人未依規定讓車，以及駕駛人轉彎不當、未注意車前狀態所致。警方已接獲交通部這項報告，已著手規劃在路口處設置轉彎線、行穿線，以及設置危險標誌，促使用路人在行經該路口時小心駕駛，但仍呼籲用路人應多一份同理心，就能避免更多的交通事故發生。