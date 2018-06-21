〈中部〉免水井規費入法 水利署允研議

2018-06-21

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府力推水井規費「永不收費」入法，避免有水灌溉免水租，自己花錢鑿井灌溉卻得繳水權登記費的怪現象發生；經濟部水利署副署長王藝峰已責成署內業務單位研商其適法性，並儘速研擬水利法修法相關作業。

經濟部水利署應雲林縣政府建議，十九日在台中舉辦「水權登記收費標準」研商會議，由王藝峰主持，財政部、專家學者許榮娟、王文漢及各縣市政府代表與會。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，雲林縣水井規費「永不收費」是為了照顧弱勢且收入來源不穩定的廣大農民；另自來水無法到達的家庭，其自用水井也一併免收取水權登記相關費用。

丁彥哲說，雲林已於去年三月決議永不再收取農業、家庭自用水井登記及每三到五年辦理展限的兩千七百元行政規費，避免造成農民負擔，並爭取中央支持，將雲林經驗擴大到全國，讓全台兩百六十萬名農友都能受惠。

王藝峰表示，依規費法第十一條規定，業務主管機關每三年至少應辦理一次定期規費收費標準檢討，雲林、彰化兩縣市配合中央推動「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，針對農業用水水井及自來水無法到達的家庭自用水井免收取水權登記相關費用議題，將責成署內業務單位研商其適法性，並儘速研擬水利法修法相關作業。