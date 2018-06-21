〈中部〉雲林花生染病減產 採收期又逢雨

2018-06-21

〔記者黃淑莉、廖淑玲／雲林報導〕雲林一期作落花生進入採收期，連續多日降雨，已採收、未採收農民都叫苦連天，另疑因氣候影響，今年部分落花生傳出感染「果莢黑斑病」減產，農民無奈說，「真是雪上加霜！」

北港鎮公所農業課長石榆鳳指出，一期作落花生進入採收期，上週有農民反映落花生感染果莢黑斑病，其中一處病情嚴重，產量減少四、五成，為協助農民找到病源防治，公所邀請農業改良場專家會勘。

台南區農業改良場研究員陳昇寬表示，果莢黑斑病、莢腐病是落花生主要病害之一，因由多種土壤病菌造成，目前尚無藥劑可防治，發病原因與環境太潮濕、土壤酸化有關。

陳昇寬指出，最近有接到北港、元長等地農民反映染病，感染果莢黑斑病，輕微會影響果莢外觀及品質，嚴重可能造成果仁腐爛，產量及品質嚴重損失，農民要維持土壤健康避免酸化，並做好排水系統，在結莢期避免淹水。

這幾天連續降雨無法採收，農民憂心已成熟的果仁泡水發芽，期盼天氣趕快放晴減少損失。

另外，虎尾蔡姓農民種植四分多地的花生，採收後因沒有專用的烘乾設備，只能曬在馬路上，又擔心被偷，於是用貨車搭上帳篷及蚊帳成了「行動床」，準備就讀虎尾農工的兒子和父親輪流睡在車上「顧土豆」，父子都期待老天爺趕快放晴，否則這季收成恐怕就真的「泡湯」了。