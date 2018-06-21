〈中部〉邊坡上方整地 釀阿里山公路觸口段泥流

2018-06-21

無擋土牆 日前就有倒樹、落石

〔記者曾迺強、林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣阿里山公路三十八．六公里觸口段，疑似縣府核准呂姓地主伐林整地，又無先做好擋土牆等防範崩塌設施，日前就有倒樹、落石異狀，又受西南氣流帶來豐沛水氣，遇雨成災，泥流淹沒坡下公路，覆蓋五十多公尺長的路面，危及交通安全，公路總局阿里山工務段人員緊急應變，昨派員駐守，若有泥流阻路，立即排除。

地主逾界施工否 縣府申請鑑界

縣府水利處水土保持科長張志聰說，這片土地面積○．七公頃，海拔約六百公尺，距公路路面高度約八十公尺，屬易崩塌路段，縣府要求呂姓地主出示經技師簽核的簡易水保申報書，今年初同意農業整坡；至於呂是否逾界施工？已以最速件向竹崎地政事務所申請鑑界，並要求呂增設擋土牆。

地主︰今、明天委託廠商改善

呂某回應，去年檳榔價格差，把檳榔樹砍除，原規劃種茶，但因海拔不夠高，將改種桂竹筍，妻子上週因病住院，無暇顧及坡地土石流失，今、明天委託廠商改善。

阿里山工務段長蔡衛勇說，該路段的邊坡十一日有倒樹與落石，十三日與縣府水利處、林務局嘉義林管處會勘，要求呂姓地主做防護措施，他十四日完成基地排水路與帆布覆蓋防雨水滲入，但昨勘查發現帆布破損，泥流隨雨勢沖刷流竄到公路路面，工務段前天派員清理四次，將向呂求償清理費用，並要求臨阿里山公路路側基地邊界退縮。

台灣生態學會理事長楊國禎質疑，開墾地毗鄰公路，明顯不適合開發，縣府等單位僅要求地主以帆布覆蓋邊坡，有便宜行事之嫌，若因此造成路毀、山崩甚至人員死傷，後果不堪設想。

竹崎、梅山多路段坍方 今搶通

另，連日大雨造成多條山區道路坍方，竹崎鄉縣道一六六線六十八．六公里仁壽派出所前、梅山鄉縣道一六九線一公里、二．五公里太和段，都因落石造成交通中斷，公路單位今天中午前搶修完成。