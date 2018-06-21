〈中部〉剛花5千萬整修 雲縣議會又漏水

2018-06-21

縣府官員邊備詢還得躲雨

〔記者鄭旭凱、詹士弘／雲林報導〕雲林縣議會建築因八卦形外觀設計加上內部裝潢金碧輝煌，當年曾成為雲林縣觀光景點，縣府一個多月前剛花費近五千萬元完成整修，不料昨天下大雨議事廳竟然漏水，工作人員在備詢官員背後擺上水桶接水，畫面相當諷刺。

議會︰整修內部裝潢 無關防漏工程

對此，雲林縣議會秘書長張耀文表示，此次整修工程用在內部整修、裝潢、內部音響及影音設備，與防漏工程無關，防漏整修是在四年前發包，目前還在保固期內，議事廳漏水後，已請廠商到場處理，發現係屋頂排水孔阻塞造成積水滲進屋內所致。

縣府︰防水保固期內 已請包商處理

縣府工務處長黃凱達則表示，四年多前完工的議會議事廳大樓屋頂整建防水工程改善，目前仍在保固期，昨天下午包商已到場處理，已要求儘速改善。

雲林縣議會大樓興建於二○○一年，當年耗資十一億元興建，其中三億元興建議員休息室、八億元蓋議會建築，當年光是掛滿議會四周牆面的交趾燒就耗費上千萬元。

雲林縣議會因為八卦形宏偉外觀，當年成為全國知名議會，但經過十八年歲月摧殘，不僅建築外部斑駁、議事廳油漆剝落、牆面發霉，最令議員和官員受不了的是，每逢雨天「外頭下大雨、裡頭下小雨」。

雲林縣政府去年十二月斥資近五千萬元整修議會，希望讓議會重現昔日光輝，今年四月底雲林縣議會整修工程完成驗收，又恢復當年金碧輝煌的榮景。

昨天縣內大雨下不停，縣議會整修後斗六市首次下大雨，議事廳內竟漏水，工作人員拿著水桶到處擺放、接水，部分官員備詢時還得躲避屋頂的漏水。

民眾︰金玉其外、漏水其內 很漏氣

但也有民眾質疑，防漏工程沒做好，內部做得再金碧輝煌都是白搭，這麼宏偉壯觀的議會建築「金玉其外、漏水其內」，真的很「漏氣」。