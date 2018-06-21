〈中部〉中捷事業廢棄物被濫倒 檢警偵辦

2018-06-21

〔記者張菁雅／台中報導〕烏日區一處空地被棄置大量垃圾，裡面竟然有捷運綠線工程設計圖、識別證、施工人員背心等物品，甚至就地焚燒，市議員吳瓊華廿日在總質詢時抨擊市府帶頭違法，放任承包商任意棄置事業廢棄物。環保局表示，此案已交檢警偵辦，並在該區域加裝監視器。

吳瓊華質詢時出示照片及影片，指一般民眾如果隨意丟棄垃圾，環保局會想盡辦法找名片、信封住址等，做為開罰依據，捷運綠線的事業廢棄物卻被任意棄置，還放火燒，企圖湮滅證據，濃煙引起附近居民恐慌，實在忍無可忍，才向她爆料，而這些垃圾已經堆了一段時間，現在還沒清除。

保全證據 環局在該地裝監視器

環保局長白智榮表示，捷運綠線工程由台北市政府捷運工程局施作，北捷局委託全懋系統工程公司清除事業廢棄物，六月五日被環保局查獲將事業廢棄物棄置於烏日區自立段八十一地號旁未登錄國有土地，該局除將此案送檢警偵辦，並且在該區域加裝監視器。

環保局也指出，為配合檢察官保全證據，因此目前尚無法清理該處廢棄物，環保局將請檢察官儘速保全證據，並督促業者儘速清理，同時要求土地管理者做好防制措施，避免該處成為棄置熱點。

北捷局中區工程處則表示，全懋公司是捷運綠線專業分包商的下游廠商，雙方已在五月解約，解約後全懋公司未按照規定把文件、施工圖送到合法處理場。

捷運包商 坦承便宜行事棄置

全懋系統工程公司表示，該公司是下包廠商，因與上包廠商終止合約，人員撤回，因此將宿舍內的生活廢棄物、書面資料丟棄，無意間發現烏日區有片垃圾山，才便宜行事，但並未縱火燒垃圾。