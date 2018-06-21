〈中部〉封3年 梧棲漁港觀景平台整建完工重開放

2018-06-21

木質地板 改止滑磚水泥鋪面

〔記者張軒哲／台中報導〕梧棲漁港娛樂漁船碼頭內的木棧平台屢次補修，多處木板斷裂，地面不平整，有遊客因此摔傷，二○一五年六月將平台封閉，僅留登船通道讓遊客上下船，去年十二月市府斥資八百萬元，將木棧平台鋪面改成水泥鋪面與止滑磚，欄杆改為鋼構除鏽補強，另裝設九座照明設備，今年四月底完工，五月重新開放，隔了近三年，再度成為遊客望海吹風好去處。

欄杆改鋼構 增9座照明設備

梧棲漁港娛樂漁船碼頭主要停泊觀光漁船與遊艇，平常除了是遊客登船通道外，木棧平台也是漁港的最佳觀景處，但平台年久失修，經常破損，為了安全起見，二○一五年六月市府將平台封閉，僅留三公尺通道讓旅客上下船。

市議員楊典忠表示，過去木造平台經常發生木頭腐蝕破洞，如今漁業署委託市府海洋資源漁業發展所整修娛樂漁船碼頭完成，讓漁人碼頭再現風華。

楊典忠說，漁業署與市府近年來積極改善梧棲漁港港區環境與設施，除梧棲漁港銷售中心內部設施及周遭環境美化，也對漁具整網場進行整建、港區陸域零星坍陷修補暨路燈維修，也進行娛樂漁船碼頭平台整建改造，平台木質鋪面改成水泥止滑後，遊客可以更安全地上下船艇，前來觀賞船隻往來與港口美景的遊客、或是來約會吹海風的情侶們，觀景環境會更加安全舒適。