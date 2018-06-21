〈中部〉停駛近30年 仁愛中正村公車來了

2018-06-21

埔里—法治—萬豐 納入路線

〔記者佟振國／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉中正村公車停駛已近卅年，沒有交通工具的學生就學及銀髮族外出就醫相當不便，縣府「埔里︱法治︱萬豐」市區公車，今起正式新增中正村社區活動中心與教會兩個停靠站，昨天舉行路線通車剪綵儀式，居民終於盼到全新的中巴公車開進部落，直呼超開心！

仁愛鄉中正村是距離埔里市區最近的部落，民眾自行開車單程約需廿分鐘，但也因地理位置與民眾對大眾運輸工具使用率偏低，如此惡性循環導致民營公車已停駛多年，讓真正需要公車的學生族、銀髮族十分不便，居民多次陳情爭取公車開進部落。

縣府則是考量中正村民的需求，向交通部爭取經費補助車輛及營運費用，將中正村納入「埔里︱法治︱萬豐」路線市區公車服務範圍，昨天舉行通車剪綵儀式，今天起公車就正式開進部落，停靠社區活動中心及中正教會兩個站。

縣長林明溱指出，該路線營運時間為每週一至週五，配合學生上放學時間行駛，早上六時廿分由仁愛鄉法治村發車，沿途載送學生至埔里上學，配合放學時間於下午五時從埔里發車，載送學生返回部落，晚間六時再由法治村發車開回埔里，上、下午各行駛兩班次，每日往返共四個班次。

搭車前一日 也可依需求預約

至於其他時段若有村民需要搭公車，則是透過「需求反應式運輸服務」（DRTS），來滿足民眾的需求，辦法是搭車前一日的中午十二時前向南投客運預約中心預約，滿八人即可依民眾預約需求提供服務，而該路線的服務範圍則涵蓋埔里、仁愛、魚池等鄉鎮，南投客運預約中心電話：（○四九）二九八四○三一轉分機二二。