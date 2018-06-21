〈中部〉一期稻  「搶青割」 農糧署︰且慢

2018-06-21

〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕近日梅雨鋒面發威，一連下了三天，正逢彰化地區一期稻作採收期，農民恐慌搶收，造成各區農會糧倉爆滿，而部份地區因收割稍緩，致使稻作出現倒伏，農民擔心稻作出芽就賣不掉，將損失慘重。另外，目前正值葡萄盛產季節，溪湖、二林等產區也傳出淹水災情，農民緊急調度抽水機抽水，以免心血泡湯。

今年一期稻作沒有天災蟲害，產量可望比去年同期增加一成，在端午節前，天氣預報有豪雨，南彰化地區的部份農民擔心稻穀遇水倒伏，紛紛搶青割（指稻穀還未完全成熟），使得稻穀含水率太高，收成烘乾後品質變差，致使收購價低。端午節後連三日豪雨侵襲，未搶收的稻作也出現近二成倒伏狀況，讓農民不收割又怕倒伏全毀，只希望政府提高收購量。

稻穀含水率低於三成 也會收購

對此農糧署中區分署副分署長林美華表示，今年的一期稻作，農委會每公頃收購數量最高六．二公噸，每一○○台斤九五○元以上，農民不要一窩蜂搶青割；縣府農業處副處長郭至善說，為讓稻農安心，縣長魏明谷親自北上爭取農民收益，只要農友不青割，稻穀含水率低於三○％，超過公糧最高收購每公頃六．二噸以外，也會以每一○○台斤九三○元以上價格收購。

竹塘農會總幹事詹光信表示，今年梅雨來得晚，有部分農民先搶收，造成農會糧倉爆量，烘乾不及，雖然近日下雨不斷稻作出現倒伏，但只要農田排水得宜，放晴後即時採收，就不會有泡水出芽的問題。

葡萄出現裂果 園區急抽水排水

同樣面對採收期，溪湖鎮葡萄農董國濱說，連三日大雨已經讓果實開始出現裂果情況，若不處理會開始腐爛，所以只能將裂果摘除，並將已上色的葡萄先採收，但顏色還不夠黑的還不能採收，現在只能先抽水、排水，並期待天氣趕快好轉。

二林葡萄果農譚國豐表示，面對梅雨季絕不敢大意，二林原斗部分園區低窪，排水溝溢堤就會倒灌，葡萄樹根部受損就會生病，因此今年提早調度三台抽水機應付園區淹水狀況，所幸雨勢不是太猛烈，加上平時就做好田間管理，排水得宜，未造成太大傷害。