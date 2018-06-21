〈中部〉嘉縣重陽禮金增轉帳 長者憂詐騙

2018-06-21

僅農會帳戶免手續費 也惹怨

〔記者曾迺強、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府過去十六年來發放重陽敬老禮金均採現金發放，今年首度增加轉帳匯款方式，本月調查長者使用意願，有老人家收到「嘉義縣政府重陽節敬老禮金匯款申請書」，認為提供農會以外的帳戶需內扣三十元手續費，誠意不足，且詐騙集團氾濫，要交出金融帳戶資料，反而讓人顧慮是否受騙。

社局︰明年擴至其他金融機構

嘉縣社會局老人福利科長陳虹米回應，十八鄉鎮市公所配合行庫為各轄內農會，縣府將敬老禮金撥款給公所，再由公所匯款給申請者，為避免作業程序紊亂，僅選定農會為免手續費機構，明年將擴至其他金融機構，申辦者須提供本人帳戶影本，並由本人或委託親友至戶籍地公所的社會課申請，應無受騙之虞。

社會局長楊健人說，今年首度雙軌並行，反對和支持的聲音都有，未申請者維持現金發放，會依執行狀況檢討與修正；今年發給六十五歲以上長者的敬老禮金維持每人三千元、九十歲以上每人六千元，百歲人瑞每人九千元，發放對象共九萬五千多人。

嘉市敬老金 維持里辦發放

嘉義市政府社會處長青及社會行政科長李憶君說，市府今年維持透過各里辦公處發給六十五歲以上長者每人三千元敬老金、八十歲以上每人六千元、九十歲以上每人九千元、百歲人瑞每人一萬二千元，發放對象三萬八千餘人。

「親手拿到紅包比較安心。」梅山鄉龍眼村長曾永麗說，年長的村民因務農關係，多半有農會帳戶，即使申請敬老禮金匯款不需扣手續費，老人家仍喜歡拿到現金的實在感，尚無村民申請轉帳。

縣議員詹琬蓁認為，嘉縣幅員廣大，每年發放金額龐大，必須出動警方護鈔，也有長者抱怨定點領取既耗時又舟車勞頓，肯定縣府增加匯款選項的做法；縣議員葉孟龍說，有住在外地的長輩認為轉帳最方便，讓縣民多個選擇。