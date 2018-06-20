〈南部〉夏日紅寶石 台南芒果節23日登場

2018-06-20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國際芒果節將於六月廿三日登場，市政府昨日聯合參與店家大陣仗宣傳，除邀請人氣偶小貓巴克里代言之外，會場展示一顆顆漂亮芒果及各式創意料理，色香味俱全，「香艷魅力」四射。

今年產量約少五成 採購動作要快

代理市長李孟諺表示，台南芒果向來有「夏日紅寶石」之稱，馳名國內外，由於今年氣候因素，產量僅去年五成左右，想要吃芒果的民眾動作要快。

李孟諺並表示，台南芒果產量約佔全國五十一％，居全國之首，品質也最佳，今年成功邀請加拿大、日本、韓國、中國大陸、香港、澳門等國家地區十五家買主來台洽談，採購商機逾一千一百六十一萬美元。

農業局表示，為協助農民拓展國內外市場通路，今年特別在官網推出台南芒果訂購資訊專區，提供五家貿易商「台灣下單、日本取貨」服務。

另外，深受消費者喜愛的7-11四季果物芒果鮮果盒也已上市，拓增銷售管道。

連續5週週休假期 有不同主題活動

今年台南國際芒果節，自六月廿三日起至七月廿一日，連續五週的週六、週日，將在走馬瀨農場、玉井、南化、大內、楠西及左鎮分別以不同主題展開活動，市府觀光旅遊局也特別和旅遊業者規劃四條旅行路線，讓遊客可以深入芒果產地品嚐芒果冰、體驗芒果乾烘焙、採果等活動。