〈南部〉國內少見 南美館國際競圖 未追加預算

2018-06-20

碎型遮陽設計 號稱如在大樹下看展

〔記者唐在馨／台南報導〕斥資近二十億的台南市立美術館即將竣工並開展，特殊的造型及號稱可以遮蔽百分之八十到百分之百陽光的碎型遮陽設計，都引起各方注目，尤其這恐怕是國內少數未追加預算的國際競圖建設案，更是難能可貴。

台南市立美術館是由行政院長賴清德在台南市長任內，於二○一五年舉辦國際競圖，並由曾獲普利茲克獎的日本建築師坂茂獲勝，再由坂茂、聯鋼營造及石昭永建築師共同承作。

當時這個競圖案設計師強調鳳凰花轉化成五角形的造型，以及大量垂直堆疊、錯位的盒子，創造許多階梯的半戶外平台，都讓人留下深刻印象，尤其是號稱目前國內首見，可以產生遮陽效果的碎型遮陽設計，號稱可讓民眾有如在大樹下看展的效果，更是讓人稱奇。

不過，這些設計也曾讓熟悉國內各國際競圖案例的人士擔心，真正施作時，恐怕難免像很多大型國際競圖案，不但工期一再延宕，經費也會一再追加，工程界人士指出，國際競圖完成後再出現狀況的例子不少，例如故宮南院曾經解約，又如台中國家歌劇院不斷追加預算及工期才完成，又如台中城市文化館變更設計改為綠美圖，但目前仍未標出，台南美術館能夠順利完工，又不用追加預算，相當難得。

對此，台南市文化局長葉澤山說，南美館當初因為採統包制，所以如果中間出現狀況，廠商必須自行吸收，例如曾出現鋼筋用量的計算問題，但最後市府還是不必多負擔支出，目前工程進入最後收尾階段，市府一定要求做到最好，呈現給市民及國人。