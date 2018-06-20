〈南部〉南美館一館 最快九月底試營運

2018-06-20

〔記者劉婉君／台南報導〕台南人期待一甲子的台南美術館，以市定古蹟原台南警察署為基地的一館，將於月底移交給館方，預計九月底、十月初試營運，將以捐贈展打頭陣，同時呈現美術作品的修復成果；而南美館二館，目標仍是十二月開館。

南美館於二○一五年底開工後，目前一、二館工程整體進度約八十％，其中，一館戶外景觀部分受到連日下雨影響，文化局表示，六月底前會將室內移交給南美館館方，進行試營運的相關作業。呼應府城「鳳凰城」，戶外將栽種鳳凰樹。

二館八月底前完工 目標十二月開館

二館目前仍依照計劃，預計八月底前完成，移交給館方，戶外植栽也較多樣化，原在台南市文化中心的楊英風大型雕塑「分合隨緣」，將移至面對司法博物館的入口，成為當地地標。代理市長李孟諺相當關注工程進度，上週再度前往現場視察，也要求相關單位要確實做好工程品質管控。

一館試營運首展 捐贈展打頭陣

南美館館長潘襎表示，南美館籌辦以來獲得許多幫助，也獲得各界的捐贈，雖然尚未開館，典藏作品已有近兩千件，包括催生南美館的前輩美術家郭柏川、沈哲哉等人作品，試營運的首次展覽，將舉辦捐贈展，感謝各界多年來的大力支持；另外也將與在地連結，展出多年來台南市培育出來的藝術家們的作品，以及館方與學術界合作、南美館修復中心修復的成果，如小早川篤四郎的「吳鳳成仁圖」。

此外，由於一館的空間為古蹟活化，未來也會展示古蹟修復前後的不同。

潘襎指出，一館試營運的測試結果，將會做為年底二館開館的參考，但由於兩者面積相差了七、八倍，還須視實際使用狀況調整因應。

他說，一、二館同時運作，就像生「雙胞胎」一樣，希望二館後續工程不會受到颱風、雨水影響，兩館可同時在十二月正式開館，至於二館的開館展將是什麼內容，他則不願透露。