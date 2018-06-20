〈南部〉曾三餐不繼獲助 許佳音當義工報恩

2018-06-20

〔記者蘇福男／岡山報導〕北高雄家扶中心保母義工隊隊長許佳音，當年成家之際，工作不順、三餐不繼，所幸獲教會牧師娘幫忙，生活才漸穩定，許佳音將這份恩情轉為大愛，二十年來成為家扶最得力的義工，今年獲選為北高雄家扶扶幼楷模。

許佳音個性雞婆、樂觀開朗又熱心公益，早年經營餐飲業，擁有一手好廚藝，又具有丙級保母證照，目前在家當專業保母，也加入社區支持系統，家扶中心無論大小事，只要有她就一切搞定。

每年北高雄家扶中心舉辦歲末寒冬暖流活動，許佳音總能端出滿滿一桌美味爽口的佳餚，分享幸福的好滋味，她的爽朗笑聲很有感染力，只要有她在的場合，總是笑聲不斷。

許佳音與家扶結下不解之緣，緣於當年參加家扶中心的保母訓練課程，一九九八年又加入中心寄養家庭服務行列，打開家門照顧失依受虐孩童，一九九九年她為家扶成立保母愛家服務隊，並擔任多屆隊長，號召隊員們協助家扶大小活動，四年前並擔任「用愛包圍方案」親職夥伴至今，深度陪伴服務家庭，跟著他們一起學習成長。

許佳音表示，她剛成家時，曾因工作不順、三餐不繼，所幸受教會牧師娘幫忙，從事餐飲生意，生活才漸好轉，因此深刻體會在人生難關低潮時，有人適時拉一把的重要性，二十年來投入家扶義工行列無怨無悔。