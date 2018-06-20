〈南部〉澎湖藍色公路仍停開 航機加班疏運旅客

2018-06-20

臺華輪今將加班疏運

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續兩天中斷的澎湖藍色公路，由於端午連續假期收假日航班停航，滯留澎湖約六千名旅客，雖然十八日以加班疏運七百名旅客，但僧多粥少，昨日一早仍有千餘名旅客湧入機場，澎湖縣政府又協調加開八班班機疏運，今日臺華輪也將投入加班疏運行列。

端午節三天連續假期十八日收假，由於澎湖藍色公路風浪過大，來往馬公布袋、龍門布袋、馬公高雄及台南將軍至東吉各航線停擺，影響廿八艘船運，六千人滯留澎湖，轉往澎湖機場候補，立榮、遠東、華信加班五班，疏運四百八十二人，晚間天氣允許，空軍支援四架次C130，總計二百八十人受惠，總共運送七百六十二人。

由於昨日海運持續中斷，滯留澎湖的遊客，早上七時不到就湧入澎湖機場，機場都還沒開門，預估現場已有千餘人，連平日空蕩蕩的國際機場候客大廳，也是人滿為患，經過澎湖縣政府與民航局、馬公航空站及航空公司協調後，立榮、遠東及華信加開八班飛機，疏運八百七十一名旅客，臺華輪也宣布今日上午八時加開高雄往馬公、下午三時加開馬公往高雄航班疏運旅客，根據統計今日馬公港出港三千一百九十八人、龍門港出港二千二百廿五人。

另外，雖然連日來澎湖降雨不斷，但因雨勢不夠集中，澎湖三座地面水庫僅少量進水，旱象尚未解除，民眾仍須節約用水；至於山水沙灘遭浪捲走失蹤的遊客，搜救工作持續進行，同時因海象相當惡劣，也呼籲民眾及遊客盡量避免前往海邊活動，避免憾事再度發生。