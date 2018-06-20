〈南部〉瞬間強降雨／土石流黃色警戒 山區居民撤離

2018-06-20

單日累積雨量破200毫米 桃源今停班停課

〔記者陳文嬋、黃佳琳／高雄報導〕受西南氣流影響，高市昨下起瞬間強降雨，以左營區十分鐘雨量超過二十毫米最大，造成市區多處積淹水，六龜、桃源區有二十二條土石流潛勢溪流達黃色警戒，市府緊急撤離洗腎病患十二人，入夜那瑪夏、桃源、六龜、茂林、甲仙五區共二百七十三名居民撤離；水利局表示，本週仍有降雨機會，提醒民眾小心。

桃源區單日累積雨量破兩百毫米，桃源里和勤和里共有五個區域被農委會水保局發布土石流黃色警區，桃源區公所傍晚開設緊急災害應變中心，公所指出，昨天入夜後，由當地警察、消防單位協助，針對區內勤和里土石流潛勢區保全戶進行預防性撤離，部分民眾自行依親，其餘則協助前往避難所進行安置。市府昨晚宣佈，桃源區因受西南氣流及鋒面滯留影響，已達豪雨標準、有致災之虞，今（廿日）停止上班、上課。

市區積淹水2小時後消退 幸未傳災情

昨天下午二時許，高市突然下起瞬間強降雨，以左營區十分鐘雨量二十一．五毫米、時雨量高達五十七毫米最多，造成市區多處道路積淹水，包括左營地下道、軍校路、光復路與青年路口、鳳仁路與澄觀路口、明華國中高等法院前、大社區和帄路二段機車道路、大寮區力行路等。

水利署針對鳳山、鳥松、鼓山、左營等四區發布二級淹水警戒，市府緊急災害應變中心三級開設，水利局啟動一百四十六台移動抽水機、六十二處抽水截流站、十五處車行地下道、四百六十門水閘門等防洪設施，另十二座滯洪池同步進行滯洪，積淹水二小時後消退，所幸未傳出災情。

值得一提的是，六龜、桃源區累計雨量分別達一百六十六、一百五十三．五毫米，農委會發布土石流黃色警戒，包括六龜區興龍、新發、六龜里及桃源區桃源、勤和里，共二十二條土石流潛勢溪流達黃色警戒。

那瑪夏封路 今晨視狀況恢復通行

此外，山區道路也出現零星落石，公路總局甲仙工務段指出，那瑪夏區雨勢昨日已累積破一百五十毫米的預警值，考量夜間行車可能會有危險，昨晚十點起進行預警性封路，今天清晨再視狀況恢復通行。

台廿線南橫公路也受豪雨影響，部分路段落石不斷，但因情況不嚴重，經排除後仍可維持正常通行，甲仙工務段表示，因桃源區梅山口以下道路改善工程都已完成，目前道路狀況良好，但也派遣各式機具待命，並呼籲民眾雨天儘量不要前往山區，避免行車時發生危險。

水利局委託成大防災中心預測，到今晨雨勢整體會相對昨日白天小，但仍會有一陣陣的大雨，根據氣象局定量降雨預報顯示，十二小時雨量最大預估值八十至一百三十毫米。

水利局表示，西南氣流今開始會逐日減弱，雨勢會逐日減小，但今晨仍須留意西南氣流與陸風的相互作用，造成局部地區的較大降雨，呼籲民眾提高警覺。