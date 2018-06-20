〈南部〉部落工作假期 深度遊台東

2018-06-20

〔記者張存薇／台東報導〕到台東深入體驗原住民文化！台東縣府原住民族行政處推「部落工作假期」，希望以深入在地、體驗文化的新型態旅遊，吸引更多人探訪台東。

原民處今年主辦五場次部落工作假期，昨天舉辦第一梯次魯拉克斯部落心得分享會，包括韓國網紅夏天、土耳其網紅圖佳都首次到金峰鄉歷坵村魯拉克斯部落，和在地族人砌石牆、做小米吉拿富、烤小米餅乾等，過了難忘的四天三夜。

夏天說，在四天三夜生活中，已與族人變成一家人，將來有機會還要再回舊地。圖佳表示，到部落就像「回家」一樣，來台灣六年，第一次認識到原住民與優美的文化。

縣長黃健庭表示，台東縣發展觀光多年，有的人喜歡熱鬧的熱氣球嘉年華活動，也有人喜歡到沒人去的秘境深度旅遊，台東縣會持續推出多元的旅遊方式，讓消費者選擇自己最喜歡的遊程。

台東縣去年推出四梯次部落工作假期，共吸引一百廿一人參與，這些活動往往才開放報名不到一天就額滿，活動設計包含傳統文化體驗、耆老生活智慧說明、美食及農業生產等。

原民處指出，未來還有四梯次部落工作假期，包括八月三日至六日金峰鄉新興撒布優部落、八月廿四日起的延平鄉武陵部落、九月十四日起在達仁鄉南田部落、十一月九日起在太麻里多良查拉密部落，各有不同主題及活動內容，活動前一個月開放線上報名，詳情可參考台東部落工作假期官方網站。