〈南部〉長治鄉土故事 祖孫創作繪本流傳

2018-06-20

〔記者葉永騫／長治報導〕屏東縣長治鄉一群阿公阿嬤及子孫輩一起畫畫創作的家鄉繪本集結成冊了，一次推出了「畫我德協．竹葉林」、「護庄衛民─義勇恩宮廟傳奇」兩本繪本，透過簡單純樸的風格，讓鄉民更熱愛自己居住的地方。

長治鄉擁有豐富的人文和鄉土資源，社區內有很多故事，在大仁科技大學的輔助下，德協以及繁昌社區的阿公、阿嬤們，拿起彩筆畫出心中記憶的故鄉事物，並且搭配孫子輩繁華、長興、德協等三所國小的學生作品，共同合作了「畫我德協．竹葉林」、「護庄衛民─義勇恩宮廟傳奇」兩本充滿在地風貌的繪本，讓動人的長治故事流傳。

鄉長送社區、學校、圖館典藏

長治鄉長許玉秀昨天也贈書給鄉內各社區、學校和屏東縣各個公共圖書館典藏，未來將繼續紀錄家鄉文化之美，讓社區故事成為生活的一部分。

負責整理書籍的黃麗瑾、張寶心兩位老師，將長輩的記憶和小朋友的看法完美融入繪本中，以最直接簡單的文字表達出深刻情感，從竹筍湯、竹林到石獅，讓素人也變成作家。

素人畫家七十八歲的老阿嬤黃安桂說，這次被收錄了不少張圖畫，其中一張是描述孫女放學回家，祖孫兩人一起騎單車回家，風景很秀麗，心情也跟著美麗。

學童繪義勇恩公廟 才知紀念18位勇士

參與繪製的繁華國小學生邱佑婕則說，繪製時才知道義勇恩公廟是紀念十八位勇士、為了保護繁華村而犧牲性命，讓她大開眼界，也對家鄉更加了解。