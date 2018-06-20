〈南部〉東市路燈報修重複建置 議員質疑浪費

2018-06-20

縣府已建置 市公所又做一套

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市公所花費五百萬元建置路燈清查及資訊系統，縣議員洪宗楷質疑同樣的系統，縣府已早一步建置，一桿二套QR-Code，浪費公帑；市公所回應說，建置系統後，維修工班最慢在五天內就修復路燈，里長們已很少接到里民抱怨路燈不亮的電話了。

縣府則表示，是在全面更換LED路燈的標案中，由廠商回饋建置路燈報修系統，縣府並未針對此項目有所花費。

議員指破壞電桿觀瞻

市公所說，為朝向ｅ化城市治理，向縣府爭取到三百五十萬元經費建置台東市路燈便民服務管理系統，完成全市一萬六千盞路燈編號牌及QR-Code條碼，並建置網路報修平台，只要民眾發現路燈故障時可掃描路牌上的QR-Code條碼直接報修。

不過，縣議員洪宗楷指出，每根電桿上至少貼有五種編號貼紙，市公所帶頭破壞電桿觀瞻，其中兩種編號各為縣政府及市公所建置的 QR-Code即時報修系統，一個是縣政府的藍色貼紙，另一個則是市公所的黃色鋁牌，掃條碼進去後，分別是縣政府及市公所建置的路燈報修系統，一樣功能的報修系統，為什麼要建置兩套？

洪宗楷說，縣政府早在市公所之前建置系統，市公所的五百萬元經費平白浪費，且相較於其它縣市的標牌簡陋許多，經費也比別人的貴。

公所強調維修速度加快

市公所強調，路燈便民服務管理系統，自四月底設立後，廣受多數里長認同，認為該系統非常便民，QR-Code條碼部分，年輕人使用較多，專線電話為長者使用。

市公所說，里長們反映，以往傳統的路燈報修，若逢周五路燈故障，需要等待假日過後才能報修，維修工班再排定維修路線，通常需花費十至十五天才能讓路燈再現光明，如今該系統只要登入，維修工班最慢在五天內就修復路燈。