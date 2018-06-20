〈南部〉曾文、南化水庫 蓄水率回升

2018-06-20

〔記者萬于甄、王俊忠／台南報導〕台南各地受西南氣流影響，昨雨勢不小且終於下在集水區，讓曾文水庫集水區單日累積雨量達一百一十毫米，對水庫入流量有極大的幫助，曾文水庫蓄水率也回升至十％；不過，能否解除台南第一階段限水，仍等嘉南農田水利會廿一日灌溉會議後，再由經濟部水利署會議檢討而定。

災害稻穀收購 即日起至30日止

另，農委會農糧署南區分署表示，目前南部地區今年一期水稻值收穫期，因受到近來連日豪雨影響，局部地區水稻倒伏、發芽品質受損，為減輕稻農損失，分署即日起至六月三十日止啟動嘉義、台南、高雄、屏東等區域災害稻穀收購機制。

南區分署指出，只要已申報今年一期作種稻（含稻作直接給付）且符合公糧繳交資格農戶，可依「收購天然災害稻穀作業要點」規定，洽當地公糧業者繳售災害稻穀，亦得申請異地繳穀，將稻穀送到鄰近具有烘乾設備或集運設備的公糧業者處烘乾與繳售。

南水局統計曾文水庫集水區單日雨量達一百一十毫米，而從十三日迄今，累積降雨量約兩百七十毫米，初估曾文水庫陸續引水量可達六千萬噸。曾文水庫目前蓄水量為四千五百四十三萬噸，蓄水率也回升至十％；南化水庫加上連日來的甲仙攔河堰越域引水，目前有效蓄水量則為三千兩百七十四萬噸，蓄水率也回升至卅五．○六％。

是否解除一階限水 灌溉會議後再定

南水局副局長簡振源說，這兩天的降雨量對台南水庫有極大的幫助，但能否解除一階限水，需考慮後續嘉南二期稻作供灌及降雨情況，因此要等嘉南農田水利會於廿一日召開灌溉會議後，再由水利署全國水情會議檢討而定。