〈南部〉豪雨沖刷掏空路基地下道塌陷坑人 全市總體檢

2018-06-20

林森路車行地下道掏空 最快週四恢復通車

〔記者王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕台南下雨沖刷掏空路基，昨天清晨造成東區林森路車行地下道塌陷坑洞，三名機車騎士摔傷，警方緊急圍起封鎖線警戒，市府工務局初步研判起因是地下早已廢棄的排水管滲水，如果今日天氣放晴，最快在週四下午即可恢復通車；如果還是雨勢不斷，就可能要再評估恢復通車時間。

李孟諺發放傷者慰問金 並協助請求國賠

代理市長李孟諺昨也立即前往現場視察並派員致贈傷者每人一萬元慰問金，並將協助受傷騎士請求國賠事宜。李孟諺表示，除已請工務單位速查林森路地下道事故之外，也要求同步體檢市區重要地下車道，防患未然。工務局指出，將利用透地雷達，進行全市地下道總體檢，包括小東路地下道等。

交通局則表示，經洽交通部鐵道局中工處，目前該路段該局僅做路權範圍內電桿移設，地下化工程尚未施工，與南鐵地下化工程無關。

掉落1.5公尺深大坑 3機車騎士受傷

十八日晚間起台南雨勢不斷，到昨天清晨六點五十分許，消防局獲報林森路地下機車道往西方向的車道出現路面塌陷情形，有三名機車騎士先後掉落坑洞內。掉落坑洞的騎士與行經察覺、未掉落「陷阱」的其他機慢車騎士都被這個大坑洞嚇了一跳，警、消人員到場將三名受傷的騎士分別送往成大醫院與奇美醫院。據了解，受傷的三名機車騎士年齡都約五、六十歲，送到奇美醫院的郭姓男傷者（左胸上部疼痛）與送到成大醫院的林姓女傷者（胸椎疑骨折、待醫院確切報告）兩人都婉拒媒體採訪、不願多說案發時狀況；另名送到成醫的洪姓男傷者，手肘有撕裂傷，治療後很快出院。

工務局表示，塌陷原因研判地下有條早已廢棄的排水管出水口滲水，地下機車道坍方面積二．五公尺乘二公尺，深約一．五公尺。經緊急開挖，掏空範圍大約是長十五公尺、寬五公尺，深度約一公尺多，還好沒有全部坍陷，否則後果不堪設想。