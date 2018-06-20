〈南部〉高雄輕軌二階引反彈 許立明：不會停

2018-06-20

藍綠市長參選人同聲要求暫停施工

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第二階段引發部分居民反彈，藍、綠高雄市長參選人也表態應先「暫停施工」，引發地方議論；高市代市長許立明則指出，會用心聽取民意、讓輕軌符合更多人期待，同時強調輕軌不會停！

基進黨籲參選人別站在大眾運輸對立面

藍、綠市長參選人對輕軌二階的疑慮，導致關切大眾運輸的民眾困惑，有人上網留言詢問高市府立場，基進黨更發聲明，呼籲藍綠市長參選人別站在大眾運輸對立面。

國民黨高市長參選人韓國瑜昨說明，鑑於輕軌在美術館、大順路遭遇強烈反彈，他認為整個輕軌二階應先「暫停施工」，重新針對經濟、交通等效益做完整評估，同時應取得地方更大共識，再作為後續是否繼續推動的依據。

民進黨高市長參選人陳其邁則認為，對於民眾有爭議路段，目前市府已將工程暫緩並密切協商中，相信市府會有符合人民期待、更細膩的處理模式；他也希望由市民、工程單位與市府三方協議找出最佳方案，再做後續相關工程。

高市代市長許立明指出，努力讓高雄成為一個以大眾運輸、綠色運具為導向的城市，是市府不變的目標，會用心聽取民意、設計得更細膩，讓輕軌符合更多人期待，他同時強調，輕軌不會停。

市府：會用心聽取民意 讓規劃更細膩

高市捷運局表示，輕軌二階工程目前進度約卅四％、符合預期，目前軌道已鋪設到Ｃ十七附近，其他路段也持續推動停車彎、排水溝渠等先期施工。

捷運局進一步說明，為讓輕軌相關設計更貼近民眾需求，已陸續舉辦一百一十場公聽會、說明會，未來將更深入與民眾建立實質溝通，廣泛蒐集與檢視各種意見，並在不違反政策目標、不報行政院變更計畫前提下，將合理意見納入參考，讓輕軌規劃更細膩及貼近民意。