〈南部〉稻作倒伏 東縣協調農會、米廠收購

2018-06-20

〔記者張存薇／台東報導〕雨下不停，台東縣正要收成的一期稻作無法採收，已出現「穗上發芽」情況，縱谷鄉鎮也出現較大面積倒伏，又以關山鎮情況最嚴重，農業處長許瑞貴表示，已協調關山鎮農會、各碾米廠依稻作品質正常收購，呼籲農民不要心急搶收。

農業處：烘乾設備足別搶收

台東縣自十三、十四日起即開始下雨，上週五開始連續發布豪雨特報，到週日、昨天還是出現間歇大雨，中央氣象局持續發布大雨特報，已成熟的水稻吸飽了水氣、稻穗太重而倒伏，又以關山鎮初步統計約七、八十公頃最多。許瑞貴表示，關山鎮水稻約兩千公頃，這次倒伏尚未未達單一作物五％損害的天然災害救助標準，先協調農會、碾米廠依照品質收購倒伏及發芽的水稻，保障農民權益。

他進一步說，關山鎮水稻倒伏較嚴重區域在東七線周邊，因為當地空曠、雨一直下再加上風吹，水稻較易倒伏，而台東縣一期稻作多在六月下旬到七月中旬收成，縣內烘乾設備充足，請農民依照時程作業，不要搶收。

關山農會：稻發芽盡量收購

關山鎮農會總幹事邱美玲說，高雄一三九、台東卅號兩種稻米原本早就該採收，卻因為這幾天持續下雨，割稻機無法進場作業，除了出現倒伏情況，因為水稻已過熟，有的水稻甚至「站著都發芽」，會在不影響穀價的情況下盡量收購。

持續關心稻米倒伏的副議長陳宏宗則疾呼，希望碾米廠多費工，把發芽、倒伏的稻穀與正常的稻穀分開處理，要保障農民權益，也要保護關山米品質。