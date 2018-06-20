〈南部〉屏縣山區大雨 農損達227公頃

2018-06-20

泰武300毫米 瑪家也破200

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東地區受西南氣流影響，從十五日起連續五日有局部大雨情形，昨天白天仍持續降雨，尤其山區雨勢驚人，昨天截至晚間六點，泰武鄉已降下近三百毫米雨量，屏東縣政府最新農損統計，至十九日全縣農損面積達兩百二十七公頃，損失金額七○四萬元。

昨天是連續假期後的第一個上班、上課日，屏東地區瞬間雨勢驚人，氣象局昨天下午三點三十五分也升級降雨警戒，屏東山區升級為大豪雨特報，部分低漥地區昨天陸續傳出路面積水、淹水情形，所幸未傳出人員傷亡。

位於鹽埔鄉的大仁科大為考量學生安全，昨晚進修部停課一天；通往霧台鄉的省道台二十四線，從晚上八點起封閉，預計今天上午開放通車。

昨天全台累積雨量前十名幾乎都落在高屏山區，包括泰武鄉、瑪家鄉在上半天的累積雨量就突破兩百毫米，至昨晚六點止，泰武鄉單日累積雨量達兩百九十九毫米，居全台之冠，另外瑪家鄉、舊泰武、三地門鄉尾寮山、上德文等地觀測站累積雨量也都超過兩百毫米。

縣長潘孟安及縣府團隊昨天不斷透過通訊軟體，提醒民眾注意瞬間大雨，尤其山區雨勢更為明顯。

香蕉受災逾百公頃 最嚴重

屏東縣農業處統計，目前全縣災損以香蕉受損一○五﹒二公頃最嚴重，多是受到瞬間大雨造成倒伏、葉面破損情形，另外一期水稻、西瓜、苦瓜、毛豆、木瓜、葉菜類等都有浸水、葉面枯黃等農損情形。

農業處表示，部分作物屬後發性農損，雨後會有落果、爛果情形出現，將持續統計農損資料，並協助各鄉鎮市公所提報相關救助。