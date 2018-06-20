〈台北都會〉農委會、民股董事全缺席 北農董事會流會

2018-06-20

報告查帳內容 20分鐘就宣布流會

〔記者楊心慧、吳欣恬／台北報導〕台北市長柯文哲日前指示政風處，對台北農產運銷公司總經理吳音寧查帳，北農公司昨為此開臨時董事會，由北農監察人、財政局副局長沈榮銘報告查帳內容；但日前力挺吳的農委會、民股代表皆缺席，導致廿分鐘就宣布流會。農委會副主委陳吉仲受訪說，有人直言「不需要花時間參與這樣一個會」；還有民股批，市府未尊重董事時間，「流會應該要怪柯文哲」。

忙豪雨助農民及參加自強活動撞期

身兼北市府副市長的北農董事長陳景峻尷尬解釋，農委會可能忙於農產品產銷問題而沒來，民股則可能因自強活動撞期。媒體追問「農委會在保護吳音寧？」陳稱不知道，他也感覺很奇怪，因為這是大家都想了解的，且監察人也針對問題做調查。

有人直言 不需要花時間參與這樣的會

陳吉仲解釋，農委會董事忙於協助農民因應近日豪雨影響，不克出席。但他也說，北農公司開會事由為「聽取監察人依台北市議會第十二屆第七次定期大會市政總質詢內容所為財務查核說明」，有人質疑「監察人怎麼會拿市議會報告來董事會討論、這樣監察人獨立嗎？」很多人認為「不需要花時間參與這樣一個會」。

董事邱進福：流會應該要怪柯文哲

民股董事邱進福受訪解釋，多數民股董事包括他在內，都參加兩天一夜自強活動，活動兩、三個月前排定，不參加對業者交代不過去，且市府沒事先協調時間，就排臨時董事會，並直接寄開會通知，造成他們撞期。但邱又冒出一句，北市府派政風處去查帳，查兩次就要開臨時董事會，根本沒尊重董事的時間，「流會應該要怪柯文哲」。

北農公司廿三席董事包含北市府五席、農委會五席，另有民股六席、保證責任台灣省青果運銷合作社兩席，而親近前雲林縣長張榮味系統的中華民國農會系統則有五席。昨出席的是北市府及張派代表共九席；日前開記者會挺吳音寧的七大公會民股董事、農委會則缺席。

張榮味妹婿、中華民國農會總幹事張永成質疑，農委會及其他的民股未出席，未免太過巧合；認為北農事件鬧得風風雨雨，應盡快對外說清楚，除非是真的有問題才不敢面對。

吳音寧受訪僅說，臨時董事會的相關發言應交由董事長。

媒體追問陳景峻，是否會認為吳音寧推卸責任？陳則表示，該扛的他會扛，「全部我負責也沒問題，只是希望北農別成政治角力的場所。」