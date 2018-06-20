〈台北都會〉基隆老鷹嘉年華 首設遊行表演區

2018-06-20

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆年度盛事海洋老鷹嘉年華活動，將於二十三日登場，昨天展現暴龍花車、海賊章魚、美人魚等特色花車，森巴女郎熱情舞蹈，社區媽媽還用水果泡棉妝點服裝，都相當吸睛，主辦單位表示，今年首度在忠一路吉祥大樓側設置表演區，遊行隊伍能進行三到五分鐘的表演，讓民眾完整一睹精彩的舞蹈及森巴鼓樂。

基隆海洋老鷹嘉年華活動自二○一一年開始舉辦，已邁入第八個年頭，早年是大壯觀願景發展協會、汐止夢想社區發起的社區踩街活動，現在已轉型擴大為城市特色節慶。市長林右昌說，現在每年都吸引超過二十萬人參加。

大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖表示，老鷹嘉年華分為社區工作坊、遊行踩街兩大區塊，源自於人人都是藝術家以及發揮在地特色的精神，透過藝術家指導，由社區民眾親手製作獨一無二的道具與服裝，舞藝精湛的森巴女郎及活力滿滿的表演團隊，都緊抓住眾人目光。

海洋老鷹嘉年華活動將於六月二十三日下午四點從海洋廣場出發，沿途繞行港西街圓環、忠一路、孝二路、忠二路、仁三路、愛三路、仁二路、忠一路，昨天二十七歲法國籍「小鮮肉」Natha Fontaine，也是首度扮裝參加，他說，老鷹嘉年華充滿濃厚的在地精神及熱情，很開心能參與其中。