〈台北都會〉破壞珍貴樹木 最高可罰10萬

2018-06-20

新北市至目前為止共有一○五六株的珍貴樹木，新北市政府也訂有「新北市樹木保護自治條例」保護老樹，公告的珍貴樹木不得任意遷植、砍伐或其他有礙其生長之行為；如確有必要者，應檢附計畫報請市府核准才可以，否則最高可罰十萬元罰鍰。

民眾若發現珍貴樹木遭人破壞或是受傷、颱風造成折枝等需要現場急救情形，可以向區公所通報聯繫並派員勘查、判斷處理，除了區公所管道外，也能夠向本市境內1999、樹保專線02-29536329通報。

（資料來源：新北市政府綠美化景觀處，整理：記者邱書昱）