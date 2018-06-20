〈台北都會〉珍貴芒果樹折枝 里長：志工修剪斷枝

2018-06-20

列管珍貴樹木 修剪須通報

〔記者邱書昱／新北報導〕夏天正值芒果盛產季節，新北市土城區員林公園有一株八十幾年列為「珍貴樹木」的芒果樹，新北市土城護樹者聯盟洪郁凱投訴，民眾為了摘果折斷樹枝，但員林里長蔡黃地說，樹枝是被陣風吹斷，擔心砸到路人，志工才修剪並非刻意折枝。土城區公所表示，珍貴樹木必要修剪時須先通報，否則會挨罰，會設置公告牌加強宣導。

洪郁凱指出，日前經過公園時看到一群人在芒果樹下，近看發現樹枝被折，傷口非常大，詢問附近的長輩都說樹枝是自己掉下來，卻忙著把梯子收起來，質疑民眾為了摘果惡意折枝。

洪郁凱認為，就算樹枝意外折斷也應該申請派人去處理，芒果樹列管為珍貴樹木竟遭折枝，里長還使用鋸子將樹枝鋸斷毀屍滅跡。

蔡黃地說，樹木的枝幹去年就曾遭受颱風吹斷，今年芒果盛產又碰上強風才會受損，樹枝搖搖欲墜，下方就是公園人行步道，擔心影響安全，爺爺、奶奶才請志工幫忙處理。

經過志工評估確實有危險性，才會利用爬梯將樹枝拉下，蔡黃地表示，為方便清潔隊清理，才將樹枝鋸成小段，他強調，知道樹木被列管為珍貴樹木，但志工對於環境用心付出，絕對不可能為了芒果把樹木鋸下來。

土城區公所：會設立牌宣導

土城區公所經建課長蔡慶賢當下派員了解狀況，他建議里民以後遇到類似狀況時，可以向公所通報進行修繕，以免造成不必要誤會，日後也會設置立牌告知。

果實算公物 掉下來才能撿

由於這棵芒果樹為珍貴樹木，蔡慶賢提醒，掉下來的果實才能夠撿拾，若還長在樹木上仍算是公有物，因此動手摘折就會有法律問題。