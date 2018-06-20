〈台北都會〉國小「一校一樂團」 師資、樂器2年免費

2018-06-20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕藝術向下扎根，台北市立交響樂團自二○一六年起推動「樂器學習圓夢計畫」，帶領國小學童近距離「玩賞」樂器，培養對音樂的興趣。由於反應十分熱烈，台北市長柯文哲昨天於市政會議上拍板，今年九月起將擴大轉型成「一校一樂團」計畫，免費提供師資和樂器兩年，幫助沒有管弦樂團的國小打造樂團，盼能達到北市校校有樂團目標；目前共有九校響應參與。

北市交在二○一六年推「樂器學習圓夢計畫」，進駐沒有設立音樂性社團的國小，免費提供師資和樂器，課程一週三小時、為期兩年，每個學校以十名學生為限，鎖定二年級學童，從小養成音樂嗜好；首屆共有永吉、逸仙、華江及民族四所學校加入。

盼達校校有樂團 已有9校響應

逸仙國小家長陳媺媺、謝雯俐受訪時感動分享，指看到孩子站在台上那一刻，真的是熱淚盈眶，第一次覺得他們竟然可以做到；逸仙國小校長賴俊賢也肯定說，透過音樂可讓孩子表達情緒或內在創造。

北市府二○一八年擴大成「一校一樂團」計畫，協助沒有弦樂團與管樂團的國小建置樂團，目標為每所小學能常設並自主經營樂團，並新增玉成、東新、舊莊、修德、西園等五校。

北市交團長何康國表示，師資鐘點、樂器租賃與教材費用，在兩年計畫內，皆由北市交負擔，預計每校每年所需的經費約五十萬元，計畫結束後，學校可自行組家長後援會，由學生、家長分擔師資鐘點費及樂器租賃費。

此外，北市交還有「校園音樂劇」計畫，由北市交聘請聲樂教唱與肢體表演老師，每週授課三小時，讓學生從劇本發想、練習與展演。何康國說，希望孩子們在成長關鍵期，能接觸音樂、培養美感和創造力。