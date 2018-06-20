〈台北都會〉不用熬夜排隊 公有月租停車位推網路抽籤

2018-06-20

民生里8月試辦 盼全面實施

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市停車位一位難求、民間停車場昂貴，為一張公有地下停車場單月票、雙月票，常見車主持板凳於地下停車場漏夜排隊，北市府市有停車場智慧化措施也被批喊假的。不過，停管處長張滋容昨受訪時表示，六月底起將進行公有停車場網路抽籤政策宣導，八月將於民生里停車場試點實施，盼建立SOP（標準化作業流程）後，再擴及其他行政區，盼未來能全面推動網路抽籤。

67處售月票 每年10萬人排隊

停管處據統計，有七十處停車場由北市府自營，目前有六十七處、二萬四五○四格停車位，販售單月票、雙月票，民眾可停廿四小時；由於停車場月票在地里民有七折優惠、三百公尺內周邊里民停車也可八折，停車位一位難求。

台北市議員戴錫欽指出，不少年輕雙薪夫妻常要勞煩家中長輩排隊，每年初估近十萬人排隊等車位；若無人可協助排隊只能租較貴的私人停車場，頻建議市府應提出更科學化方式抽籤。

「每月小聚」 長輩夜宿停車場

記者實際走訪公有停車場排隊現場，不少車位是靠夜宿停車場「睡來的」，有民眾自備躺椅過夜，彼此還熟悉地寒暄話家常，自嘲排隊是「每月小聚」，由於夏日停車場通風不佳，還要自備電風扇，現場更有外籍勞工幫雇主排隊等號碼牌。

無人幫忙排隊 只好租較貴的

張滋容解釋，以往民眾不信任網路抽籤的公信力、憂程序瑕疵，才不敢貿然實施停車場月票網路抽籤，如今越來越多年輕人因上班無法到場搶號碼牌的問題。

公有停車場月票網路化抽籤是政策方向，希望先試點實施、建立制度化程序後，再逐漸擴及到其他停車場，盼長期全面實施。

依停管處初步規劃，公有停車格全月月票網路抽籤，將會先在網路公告一定時間供民眾上網登記，再由電腦公開抽出正取與備取名單，並會以簡訊通知民眾。

停管處營運科長黃詩涵補充說明，由於民生里停車場為停管處自營停車場，月票販售比例固定、未滿場，加上租賃對象也單純為周邊里民，將先在民生里停車場進行網路抽籤試辦，預計本月底會先進行政策宣導，七月底將上網公告，並開放該停車場八月全月月票上網登記抽籤。