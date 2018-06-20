〈台北都會〉市府大樓尿布台不足 民怨不友善

2018-06-20

〔記者賴筱桐、俞肇福／新北報導〕民眾投訴，新北市政府廁所的親子設施不友善，有媽媽帶小孩要換尿布，卻發現僅一樓廁所有尿布台，其他樓層沒有，且哺集乳室平日有門禁，必須登記才能使用，緩不濟急，尤其是假日舉辦大型活動，人潮眾多，相關設施不敷使用，如何鼓勵生育？秘書處回應，將在市民廣場廁所設尿布台，並整修親子廁所。

公家機關設尿布台 基市也不夠

而基隆市全市共有四十六處哺集乳室，其中包含基隆市政府大樓在內，有七處設置尿布台，公共廁所中有十三間親子廁所，其中有七間設置尿布台，也是明顯不足。衛生局長吳澤誠說，基隆市公家機關多屬老舊建物，空間狹窄，將先盤點現有建物公廁，若有空間可增設尿布台，未來編列預算改善。

新北市民趙小姐表示，日前她帶小朋友到市府參加活動，臨時要換尿布，卻發現市民廣場洗手間沒尿布台，走進市府大樓，一樓女廁有簡易尿布台，正好有人在使用，於是她找尋哺集乳室，卻不得其門而入，原來哺集乳室並非開放空間，必須至服務台登記才能使用，偏偏假日服務台又沒志工，她只好帶孩子到鄰近的百貨公司換尿布。

趙小姐抱怨，市府鼓勵民眾拚生育，沒想到廁所連最基本的親子設施都缺乏，身為全市最大的公務機關，竟找不到地方換尿布，實在諷刺。

新北市府將增設施 六月底完成

秘書處行政園區管理科科長李周衡表示，市府已規劃在市民廣場一樓東西兩側的廁所增設尿布台，預計六月底前設置完成；另市民廣場竹筍區地下一樓的廁所正在整修，增設親子廁所相關設施，最快七月完工。

此外，市府大樓為開放空間，為維護使用者的安全及隱私，才設有門禁，使用前須先登記。李周衡說，若服務台沒有值班人員，門口貼有聯絡資訊，民眾可撥打分機請人開門。