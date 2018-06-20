〈北部〉消防救火跑錯家？瑞穗吉祥溫泉館燒光

2018-06-20

先派往玉里吉祥溫泉民宿

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉吉祥庭園溫泉，昨日傍晚發生大火，兩層樓木造鐵皮建築全面燃燒，所幸無人傷亡，但賴姓業者初估損失上百萬元，並將矛頭指向消防局跑錯家，質疑搞錯地方延誤救災。花蓮縣消防局回應，因民眾報案過於緊張，誤導造成派遣地點錯誤，日後將檢討並要求派遣台進行再次確認查證動作。

花蓮瑞穗「吉祥庭園溫泉」昨發生大火，火勢一發不可收拾，因安通溫泉及瑞穗溫泉都有「吉祥溫泉」，地址也都是「溫泉路卅幾號」，造成勤務中心先是調派消防隊前往玉里安通「吉祥溫泉民宿」，發現失火地點其實是「同名不同處」的瑞穗「吉祥庭園溫泉」。

發現有誤已晚了半小時

花蓮縣消防局發現報案地點有誤後，立即出動八個分隊、十六輛消防車輛前往「正確失火地點」灌救，但疑似延誤半小時，到場時兩層樓高的接待中心已陷入一片火海 ，賴姓業者當場氣炸，質疑消防局搞錯地方延誤救災。

由於主建築體為木造鐵皮結構，現場火勢猛烈，濃煙竄燒天際，經消防隊員佈水線灌救後，火勢約在六時卅分獲得控制，業者初估損失一百萬元以上，消防局將派遣火調小組到場調查起火原因。

消防局：將要求報案再確認

花蓮縣消防局回應，昨天下午五時廿三分廿八秒，民眾來電指稱「吉祥溫泉火警，請拜託拜託」，一一九派遣台立即進入派遣系統輸入「吉祥」，派遣電腦顯示有兩家吉祥溫泉，第一家是吉祥溫泉（玉里鎮樂合里溫泉路卅五之六號），第二家是吉祥溫泉休憩中心（瑞穗鄉溫泉路三段卅五之十號）。派遣員發現有兩家吉祥溫泉，立即同步詢問報案者火警地點是溫泉卅五之六號嗎？報案者回答「是」，才會立即派車前往玉里救災。

消防局強調，發現報案地點有誤後，緊急改派至正確地點，因民眾報案過於緊張，誤導造成派遣地點錯誤，日後會檢討要求派遣台做再次確認查證動作，避免類似事件再次發生。