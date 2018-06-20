〈北部〉靈醫會首度宜蘭開會 20餘國34會長看見台灣

2018-06-20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕天主教靈醫會世界會長大會半世紀來首度移師台灣舉辦，有二十多國三十四名代表出席盛會。靈醫會在台灣五十名會士，六十六年來堅守崗位照顧弱勢族群，無私奉獻感動各國會長，也讓世界看見台灣。

台灣區會長提議今年來台召開

原本在中國雲南傳教服務的天主教靈醫會會士，因共產黨掌權，一九五二年被迫撤離，轉往台灣接續醫療志業，在宜蘭縣創辦羅東聖母醫院、聖嘉民啟智中心及老人長照中心、聖母專校、蘭陽青年會；其中，擁有七百床的羅東聖母醫院，是靈醫會全球最大的醫療機構，蘭陽青年會成立的「蘭陽舞蹈團」更是揚名國際。

靈醫會總部設在義大利羅馬，每年年會巡迴各國舉行，天主教靈醫會台灣區會長、聖嘉民啟智中心創辦人呂若瑟，去年出席靈醫會年度大會，提議今年年會移師台灣獲准，三十四名各國代表最近陸續抵台，十八日到二十二日齊聚羅東聖母醫院開會，除了討論會務，台灣靈醫會會士所做的善事，也引起眾人矚目。

50在台會士濟弱 8人獲頒身分證

「引以為榮！」靈醫會總會長李奧說，靈醫會目前在台會士只有五十人，卻做了很多事，已有八位神父獲頒台灣身分證，象徵得到官方認可，靈醫會與有榮焉；另有會士提到，早期羅東聖母醫院不催討貧困病患的醫療費用，聖嘉民啟智中心幫助身障兒找到希望，廣為各界津津樂道。

李奧指出，亞洲成為重要的國際舞台，此次選擇台灣召開世界會長大會，了解靈醫會在台發展現況，帶領各國會長進一步認識台灣，把台灣會士服務經驗與成果帶回分享。台灣靈醫會歡迎各國代表來訪，二十二日晚間八點將在宜蘭演藝廳舉辦晚會，邀請蘭陽舞蹈團演出，端上蘊含台灣元素的藝術饗宴。