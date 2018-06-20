〈北部〉竹縣竹北選區議員 小黨積極搶進議會

2018-06-20

應選11席 表態參選至少20人

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣外來人口多且都市化最深的竹北市，縣議員應選十一席，浮出檯面要選的不下廿人，雖然樹黨、時力、民國、勞動、統促等少數政黨積極搶進議會，但藍軍子弟兵卻多半不願披黨徽出戰，以致國民黨竹北只有三人登記爭取提名參選議員。

參選爆炸 新秀輩出逼老將

年底新竹縣議員竹北選區參選爆炸，少數政黨紛紛推出人選，積極搶進議會。目前浮上檯面的老將有爭取七連霸的無黨籍議員鄭美琴，民國黨邱靖雅、民進黨籍改無黨籍的葉芬英及國民黨改以無黨籍的蘇明輝等人爭取連任，還有老將林保光改由兒子林禹佑接棒。

民進黨提名兩新人

至於新秀方面，有從竹北市代轉戰議員的樹黨許育綸、無黨籍余政達、林燕聰、范光禮，以及也可望獲民國黨提名的交大資科博士吳旭智，已被時代力量提名的律師連郁婷、有統促黨色彩的陳信溢等人都將投入選戰，還有勞動黨也表態不缺席。

民進黨則提名新人張珈源、王誠緯。國民黨登記爭取提名的有現任議員陳凱榮、前竹北市代杜文中以及來勢洶洶的政壇新鮮人王炳漢。

外來人口多 各政黨有發揮空間

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢表示，之所以會有如此情況，跟近年政壇新興政黨有關，竹北選區的外來人口比較多，都市化也比較深，使得傳統藍綠勢力之外，各類政黨都有發揮的空間。

國民黨不排除再徵召人選

陳見賢直言，他對這次議員選舉在竹北選區只有三人登記爭取提名不甚滿意，國民黨至少要有六到七名選將投入，才能力保藍軍在新竹縣議會的優勢，所以不排除將再徵召適當人選，爭取竹北選民的認同。

國民黨新竹縣黨部將在廿二日成立新竹縣提名小組委員會，受理來自各鄉鎮市提名小組委員會的建議名單，再開會做出決定後正式公告提名人選。