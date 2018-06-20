〈北部〉環保志工 納保意外險現況

2018-06-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣環保局表示，縣內環保志工有九千多人，通過基礎訓練取得環保志工資格納保者有六千零一十九人；因目前採行政院衛生福利部的共同供應契約統一招標，投保意外險，每人每年保費一百八十元，今年苗縣府支付的保費為一○八萬元。

苗縣府環保局綜合計畫科表示，環保志工意外險內容為，死、殘最高理賠三百萬元，單次意外醫療最高三萬元，意外受傷住院每日兩千元、最多九十天。

環保局考量環保志工在街頭清掃，有其危險性，於二○○六年起，開始替環保志工投保意外險，先後由環保局、苗縣府自行招標，死、殘理賠一度設定達五百萬元。二○一五年起，因苗縣府財政窘困，由中央控管，改採衛福部的共同供應契約統一招標，替環保志工投保。

綜合計畫科說，環保志工意外險的投保資格並未限定，只要取得環保志工資格者，就可納保，加上為意外保險，因此，環保志工投保前並不用健檢。前兩年，獅潭鄉還有九十多歲的老婦納保，環保局也請公所加強關心「請老婦不要勉強逞強」。

綜合計畫科指出，環保志工因出勤地點在戶外，一年保費為一百八十元，相對於苗縣府社會處、衛生局所等大多在室內服務的志工一年八十六元的意外險保費高。

綜合計畫科指出，前年出險六件、去年出險十件、今年上半年已出險六件，情形大多是車禍骨折，也有不慎跌倒受傷。