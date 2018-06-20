〈北部〉苗縣只保意外險 84歲志工掃街中風沒理賠

2018-06-20

目前癱臥在床 非意外受傷無法理賠

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市八十四歲環保志工謝姓老婦，她去年底清晨掃街時，倒地送醫，經診斷為腦中風，目前癱臥在床。雖苗栗縣環保局有替志工投保，但僅為意外險，無法理賠，引發討論；尤其現今志工年紀普遍偏高，苗栗市長邱炳坤就建議環保局應就志工保險增列出勤中疾病保險，相信鄉鎮公所也願意分攤支應。

苗市長建議志工保險增列疾病險

苗縣府環保局秘書蔡政勳表示，對於謝姓老婦遭遇，感到不捨，也對縣內所有環保志工的無私付出，表達感謝，環保局也希望能提供志工們多一些保障，但若保險項目增加，保費相對也會提高，以目前苗縣府財政狀況，有其難處。

環局：財政困窘 無法增加保險項目

苗縣府環保局綜合計畫科表示，目前縣內有九千多名環保志工，其中有六千○一十九人，經基礎訓練，正式取得環保志工資格，納入意外保險。環保志工由各鄉鎮市公所管理，據了解，僅有後龍鎮公所對於資格審查最嚴格，若一年都沒有出勤，才會予以剔除，所以並未強迫志工們一定要每天掃街；環保局也會加強志工宣導，若天候不佳或身體不舒服時，千萬不要勉強出勤。

苗栗市公所協助謝姓老婦向苗縣府環保局申請意外保險給付，但因根據保險契約內容規定，必須是意外造成傷害才可理賠，謝姓老婦的狀況不符理賠標準，致未能獲得理賠。

邱炳坤對於謝姓老婦於執勤中發生狀況深感不捨，而保險又未能申獲理賠，昨天與里長湯錦財前往致贈二萬元慰問金表達關懷之意。

邱炳坤：增加保費可由各公所分攤支應

邱炳坤說，寒暑不斷在更迭，尤其在寒冬，志工們在凜風中執勤確實存在著風險，特別是大部份都是上了年紀，志工平安保險確實需要加強，他建議環保局應就志工保險增列出勤中疾病保險，相關經費由各鄉鎮市公所分攤支應，來表達對志工無私付出的支持。