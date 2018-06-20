〈北部〉（桃園）大溪稻田傳毒鳥 死近百隻

2018-06-20

野保法有危害農作但書 難罰

〔記者陳昀／桃園報導〕一期稻作已開始結穗，六月下旬起將陸續收割，大溪區仁忠街一帶卻驚見「鳥屍遍野」，桃園市野鳥學會勘查後懷疑是農民放毒餌殺鳥，市府農業局昨也介入調查，但野生動物保育法有「危害農林作物」但書、無法開罰，學會痛心請命，呼籲農業局「硬起來」執法才能遏止錯誤行為。

桃園市野鳥學會理事長吳豫州說，前陣子就曾接獲新屋地區有零星毒鳥案例，但大溪這次有近百隻鳥類受害，粗估家燕卅多隻、麻雀五十多隻，還有珠頸鳩、紅鳩等鳥類，推測小型鳥是吃了撒在路面的毒米而死，家燕則是吃下農藥超標作物上的昆蟲，經食物鏈而中毒死亡。

市府農業局林務科長劉秀卿指出，野生動物保育法第十九條雖禁止民眾使用毒物獵捕野生動物，但第廿一條規定「危害農林作物」者例外，如有農民為了保護農作物而毒鳥，無法可罰，但會加強向農民宣導，農業局人員昨天在現場撿拾到卅隻麻雀及兩、三隻斑鳩的屍體，已採樣送驗確認死因。

吳豫州表示，事實上，被毒殺的鳥未必會「危害農林作物」，但放毒餌不但殘害生命，有毒藥劑也會造成農地污染，鳥會並不希望對農民開罰，但錯誤的行為必須改正。

桃園區農業改良場水稻研究員楊志維說，稻草人、拉線、放光碟片等驅趕鳥類的方式效果有限，各單位還在持續研發辦法，但鳥類能吃的稻作量不大，仍呼籲農民不要使用毒藥。