〈北部〉（桃園）龍潭大池改造 東岸環湖好散步

2018-06-20

水岸景觀修繕 西岸8月也將完工

〔記者李容萍／龍潭報導〕龍潭大池是地方重要觀光景點，老舊吊橋去年拆除後，市府以二年三億元進行改造工程，有吊橋重建、水岸景觀改造與水質淨化三大計畫；儘管重建吊橋發包延宕，東岸水岸改造工程昨天完工啟用，新整修的東岸環湖步道以「人本、友善、生態、安全及秩序」為核心，讓遊客行走更方便，而西岸水岸景觀改造也預計八月完工。

市長鄭文燦表示，龍潭大池過去稱為「菱潭」，有百年歷史的龍舟賽，將重建的觀光吊橋保有傳統味道也具有現代橋樑設計，會是龍潭新地標，但因原物料上漲而多次流標，市府觀光旅遊局已追加八百萬元預算，可望於七月發包、明年元宵節完工。

他說，水岸景觀改造包括協調退縮南天宮範圍、設置環湖道路、修繕九曲橋面層、增建水上劇場及遊客中心二樓、改善道路、照明及植栽美化等，總經費八千萬元，東岸工程已完工，西岸工程預計八月完工。

水質淨化方面，市府已在龍潭運動公園建置礫間水質淨化工程，也於四方林排水道上游進行污染管制，同時以一億五千萬元打造龍潭大池水質過濾系統，以大池一五○萬噸的蓄水量來說，一天最高可過濾換水廿萬噸水，相當於每七天就能換水一次，明年一月完工。

觀旅局長楊勝評指出，龍潭大池東岸因自然景觀及休憩環境舒適，當地老人會館經常舉辦琴棋書畫活動，但設施多半老舊，透過修繕大池九曲橋面層、改善老人會館周邊休憩空間及平台、區隔人車空間，撤除東南水岸鐵絲網改以拋石及水生植栽等生態工法構築水岸柔性介面，讓整體景觀更優化。