〈北部〉國小校長吹葫蘆絲 考上街頭藝人

2018-06-20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府文化局連續十二年開辦街頭藝人甄選，已選出五三八組街頭藝人，第十三屆於九日在桃園藝文特區展開甄選，今年吸引五七一人報名，人數突破歷年新高，有一七三人錄取，其中蘆竹區新莊國小五十四歲的校長吳英俊也「插一腳」報名表演藝術類，以吹奏簧管樂器葫蘆絲通過甄選，成為全市首位取得街頭藝人資格的校長。

吳英俊︰勉勵學生別畫地自限

吳英俊獲悉錄取街頭藝人時表示，會報名參加甄選只是想讓學生知道且相信，人的發展是有無限可能的，老師不是只會教書，也可以有許多可能，盼能啟發學生不要畫地自限，要相信自己可以透過努力而激發出不同發展。

葫蘆絲又稱「葫蘆簫」，是雲南少數民族樂器，由一個完整的天然葫蘆、三根竹管及三枚金屬簧片做成，形狀及構造別具一格，由於簡單易學，小巧易攜帶等特點受到喜愛，其音色猶如竹林中鳥的哨音，飄逸、美妙，也被譽為東方薩克斯風。

吳英俊說，他十六歲就讀師專，因參加國樂社而接觸笛子，進而培養出興趣，畢業後自學長笛、薩克斯風及葫蘆絲等管樂器，由於演練熟悉加上指法類似，很快就駕輕就熟，分發到桃園服務後，也曾加入教師國樂團，也從廿多年前擔任祭孔典禮的樂生，至今不間斷。

「台上三分鐘，台下十年功」，在學校也會上台表演的吳英俊自嘲，有時上台的演出可能也會成為學生的笑點，但希望能藉此讓小朋友知道，許多努力的付出是別人不知道的，在台上短短的演出，在台下是需要花費很多時間練習。

曾帶陶笛社團 熱心公益演出

他認為，樂器是社交工具，可以拉近人跟人之間距離，因此，他到每個學校都會推動音樂教育。他先前在大園區圳頭國小當校長時，就成立了陶笛社團，並自己擔任指導老師，讓十幾個對音樂有興趣的小朋友能接觸音樂、進而上台表演。他說，鄉下小孩登上舞台的機會不多，能上台也是種自我肯定，以後轉換到更不同的環境，就能避免緊張或怯場的情況。

吳英俊表示，報名街頭藝人主要是要鼓舞學生學習不同專長，也證明自己即使擔任校長也能有不同面向的發展，獲得街頭藝人資格後，也很樂意從事公益演出，但還是會堅守教育本業。

文化局指出，今年的街頭藝人甄選，經評審加總平均達八十分以上而獲得錄取者有一七三人，錄取率和往年一樣約三成，待取得街頭藝人證書後，即可在全市一一六處展演場地演出，二年須換證一次。