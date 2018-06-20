〈北部〉RUR全球最佳大學 東華排行674名

2018-06-20

科技科學領域全台大學排名第13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕東華大學上月名列全球「新興經濟體大學」第一百八十四名，目標二年內突破三百所海外姊妹校；六月十四日又入榜「RUR全球最佳大學」第六百七十四名，其中在科技科學領域排名三百六十五名。東華大學表示，未來將持續投入偏鄉科普教育，營造全英語學習環境。

「RUR全球最佳大學」排名，主要由位於莫斯科的「全球大學排名基金會」進行排比，針對教學（Teaching）、研究（Researching)、國際多樣性（International diversity）與財務永續性（Financial sustainability）等四大面向並採計廿項指標後，為全球大學排序。

東華大學今年在RUR排行榜中，位居全球第六百七十四名，更首次進入科技科學領域排行榜，排名全球三百六十五名，是台灣各大學中的第十三名。

新興經濟體大學第184名 營造全英語教學

上月該校也首度進入「新興經濟體大學排名榜」，名列第一百八十四名，在全台入榜卅一所大專院校內，排名十七。對於接連入榜，校方表示，將持續致力國際化與國際接軌，引進國外大學課程教學及資源，並與國外學校學制整合，提升全球競爭力。

東華大學表示，近年推動國際化，並執行教育部「全英語精進計畫」，營造全英語學習環境，其中理工學院中的物理學系、化學系及材料科學與工程學系等三系，更獲得教育部全英語計畫補助，藉由舉辦國際研討會、邀請國外知名學者演講、補助學生參與國際研討會等方式，實踐全英語教學活動。

東華大學指出，理工學院近年持續推動國際化與招收國際生，物理學系是全國唯一有國際博士班、國際碩士班的系所（見圖，東華提供），期許未來積極投入偏鄉科普與科教活動，培養花蓮學子對科學與物理興趣，建立學生社會參與及在地服務觀念。