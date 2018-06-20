〈北部〉致生公共危險難定罪 刪除具遏阻力

2018-06-20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台灣偷排廢水事件層出不窮，刑法「流放毒物罪」雖有刑責，但以往須證明「致生公共危險」，造成舉證困難，認定模糊。宜蘭縣環保局指出，修正後的新法，刪除「致生公共危險」六字，只要偷排廢水就可能被判刑，對業者有強烈的遏阻作用。

刑法民國八十八年增訂一九○條之一的「流放毒物罪」，排放有毒或有害廢棄物污染空氣、土壤、河川或其他水體，「致生公共危險」者，個人可處五年、廠商或事業場所負責人可處七年以下有期徒刑；但因「致生公共危險」要件過於抽象，判刑確定案例並不多，就算依水污法開罰，仍無法科以刑責。

過去成案率低 僅依水污法開罰

宜縣環保局長周錫福坦言，要達到「致生公共危險」，稽查人員需證明廢水對人體有危害，還得舉證兩方因果關係，即使被起訴也不保證定罪，很多廢水案無法嚴懲，成案率低，宜蘭縣在此之前都僅依「水污染防治法」開罰。

「流放毒物罪」構成要件困難，立院今年三讀通過修正案，刪除「致生公共危險」六字，根據新的條文， 個人流放的污染行為，可處五年以下徒刑、拘役或併科一千萬元以下罰金。廠商或事業場所負責人、監督策劃人員、代理人、受僱人或其他從業人員，可處七年以下徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金。