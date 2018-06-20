〈北部〉歇業加工廠偷排氨水 宜縣首依「流放毒物罪」法辦

2018-06-20

強鹼性廢水 毒死十六份圳1.5噸魚

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮十六份圳近期大量魚群死亡，宜蘭縣環保局往上游追查，發現是歇業的水產加工廠立祥發實業，違規偷排強鹼性氨水所致，至少一點五噸的魚受害；業者被「抓包」時，正好是刑法「流放毒物罪」修正生效首日。環保局說，全案將移送宜蘭地檢署偵辦，可能是修法後，全國首宗移送的案件。

六月八日晚間，就有民眾通報羅東鎮十六份圳有大量魚群死亡，魚屍順水流而下，飄散惡臭。縣環保局稽查人員獲報到場，陸續採集沿線十三處水質檢驗，但每處數值不同，一度懷疑是連日高溫，造成水體缺氧、魚群暴斃。

稽查員突檢 操作人員坦承犯行

環保局持續監控水質，十四日一場豪雨，十六份圳沿線水質仍未改善，酸鹼值依然偏高；稽查員直覺「有異」，氣溫已降且有雨水稀釋，但河水仍有問題，恐不是水體缺氧這麼簡單，有可能是工廠偷排廢水，水質含強鹼或高氨氮造成。

十五日稽查員穿著青蛙裝，溯溪往上游月眉圳巡查，最後在立祥發實業公司後方，發現有三處不明廢水正排入月眉圳，散發濃濃氨氣，立即衝入工廠，發現廠方正將氨氣排入兩個水槽，稀釋後，再將強鹼廢水排入溝渠。

操作人員坦承，他們從七日開始，每天上班都在排放廢水，因為工廠歇業，才將廠區剩餘氨氣排出去。環保局指出，宜縣過去都依「水污染防治法」開罰，可處三萬至三百萬元罰款，但刑法「流放毒物罪」完成修正，正巧十五日公告生效，首日業者就被抓了；環保局長周錫福說，立祥發偷排行為罪證確鑿，全案將移送宜蘭地檢署偵辦。

「不要低估環保局的決心！」代理縣長陳金德強調，環保局組成稽查大隊，接連查獲燿華等偷排廢水案件，應給予掌聲，刑法「流放毒物罪」過去須「致生公共危險」才能定罪，修正後，只要有偷排行為就有刑責，此不僅是宜蘭縣首次移送法辦的案件，也可能是修法後全國首例。