〈北部〉盼了4年 湖口運動公園無動靜

2018-06-20

已編1.6億 預定地一片雜草

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣政府編列一．六億元預算，準備在湖口鄉王爺壟重劃區新建一座多功能的運動公園，鄉親殷切期盼快四年了，至今預定地仍未見動靜！

縣府：13日流標 21日再招標

縣府教育處長劉明超說，此計畫案為求周延，與地方說明、協調多時，加上設計監造招標作業、規劃報告書及基本設計書審查、都市設計審議、細部設計書及預算書審查等行政程序，延至六月初才辦理工程標公告上網招標，十三日第一次開標因僅一家廠商投標，投標數不足三家而宣告流標，預定廿一日第二次開標。

若順利標出 明年底竣工

屆時如順利標出，預定七月開工，取得建造後動工，工期約四百八十個日曆天，明年底竣工。

湖口鄉親抱怨，湖口鄉含流動人口約有十萬人，但運動場所卻相當缺乏，經鄉長林志華和地方爭取，縣長邱鏡淳在第二次競選連任時曾公開承諾，要在王爺壟蓋「小巨蛋」，讓鄉民有運動休閒的去處，也提供本地學校的優秀選手培訓，眼看四年任期即將屆滿，預定地還是一片雜草。

教育處表示，體育公園用地位在達生路與中山路一段路口，占地約三、○三公頃。縣長所講的「小巨蛋」，經多方溝通後，改為較小規模的多功能運動中心，以便日後移交公所維護得以負荷。經多方討論決議，規劃將興建一座半戶外式的風雨籃球場，也是多功能用途的球場，附設行政管理廳舍、槌球場、兩百公尺長的直排輪場地及周邊綠美化等。

縣府官網公告，此案在二○一五年著手規劃作業，二○一六年八月完成設計監造勞務標評選和議價。對於縣長的承諾，雖然教育處積極爭取在今年底前竣工，但礙於前置作業和行政程序冗長、廠商投標意願等因素，最快仍得拖到明年底。