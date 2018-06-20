〈北部〉盼了4年 湖口運動公園無動靜

2018-06-20

已編1.6億 預定地一片雜草

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣政府編列一．六億元預算，準備在湖口鄉王爺壟重劃區新建一座多功能的運動公園，鄉親殷切期盼快四年了，至今預定地仍未見動靜！

縣府：13日流標 21日再招標

縣府教育處長劉明超說，此計畫案為求周延，與地方說明、協調多時，加上設計監造招標作業、規劃報告書及基本設計書審查、都市設計審議、細部設計書及預算書審查等行政程序，延至六月初才辦理工程標公告上網招標，十三日第一次開標因僅一家廠商投標，投標數不足三家而宣告流標，預定廿一日第二次開標。

若順利標出 明年底竣工

屆時如順利標出，預定七月開工，取得建造後動工，工期約四百八十個日曆天，明年底竣工。

湖口鄉親抱怨，湖口鄉含流動人口約有十萬人，但運動場所卻相當缺乏，經鄉長林志華和地方爭取，縣長邱鏡淳在第二次競選連任時曾公開承諾，要在王爺壟蓋「小巨蛋」，讓鄉民有運動休閒的去處，也提供本地學校的優秀選手培訓，眼看四年任期即將屆滿，預定地還是一片雜草。

教育處表示，體育公園用地位在達生路與中山路一段路口，占地約三、○三公頃。縣長所講的「小巨蛋」，經多方溝通後，改為較小規模的多功能運動中心，以便日後移交公所維護得以負荷。經多方討論決議，規劃將興建一座半戶外式的風雨籃球場，也是多功能用途的球場，附設行政管理廳舍、槌球場、兩百公尺長的直排輪場地及周邊綠美化等。

縣府官網公告，此案在二○一五年著手規劃作業，二○一六年八月完成設計監造勞務標評選和議價。對於縣長的承諾，雖然教育處積極爭取在今年底前竣工，但礙於前置作業和行政程序冗長、廠商投標意願等因素，最快仍得拖到明年底。

  • 新竹縣府將在湖口王爺壟重劃區規劃興建一座半戶外式的風雨籃球場，附設槌球場及周邊綠美化等設施運動公園，圖為規劃示意圖。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣府將在湖口王爺壟重劃區規劃興建一座半戶外式的風雨籃球場，附設槌球場及周邊綠美化等設施運動公園，圖為規劃示意圖。（記者廖雪茹翻攝）