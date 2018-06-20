〈北部〉睽違34年 「新竹州圖」首度開放

2018-06-20

93年歷史 週末辦市民返校日

〔記者洪美秀／竹市報導〕有九十三年歷史的市定古蹟新竹州圖書館，在睽違三十四年後首度對外開放，本週六、日要舉辦「市民返校日」活動，邀請市民一起回到州圖尋幽訪古，期許透過修繕前的開放，讓市民一窺這座具歷史文化素養的新竹州立圖書館面貌。

文化部補助逾5千萬修繕費

新竹州立圖書館現址屬新光人壽私產，新竹市長林智堅北上拜會後，終於讓新光人壽同意啟動修繕計畫，新竹市文化局也向文化部爭取修繕工程費，獲核定五千兩百五十七餘萬元，預計八、九月啟動修繕工程，未來將規畫為複合式書店，成為開放的公共空間，是竹市首宗私有市定古蹟活化再利用典範。

首宗私有市定古蹟活化典範

文化局副局長李欣耀說，市定古蹟新竹州圖在修繕動工前，市府與新光人壽及「見域」工作室，廿三日及廿四日下午兩點到七點，將舉辦新竹州圖「市民返校日」活動，這是州圖在在睽違三十四年後首度對外開放讓市民進入古蹟，除讓市民一窺州圖面貌，也期許透過「尋找州圖記憶」活動，讓這座圖書館重新燃起市民對閱讀空間的想像。

李欣耀說，市民返校日活動會邀請獨立書店進駐，包括江山藝改所、或者書店、不便利合作社、水石有機書店、泊藝空間等，此外，也會邀請十八個手作及文創市集攤位提供各種藝文及繪畫、手染等創作作品，這是新竹州圖在睽違卅四年後，首次開放讓一般民眾進入。

文化局表示，新竹州圖書館坐落在市區護城河旁，是日治時期，為紀念當年仍是皇太子的昭和天皇裕仁一九二三年來台灣訪問而籌款興建，一九二五年七月底完工啟用。

但新竹縣府在一九八四年將土地與建物標售，由新光人壽以六千六百多萬元買下包括新竹州圖書館在內十九筆土地，但新竹市文化局在一九九八年將其指定為市定古蹟。新竹州圖為洋式建築，兼具古典與現代建築元素。